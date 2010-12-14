MÉS DE 5.000 AFECTATS S'HAN SUMAT JA A LA SEVA PLATAFORMA
FACUA presenta una denúncia penal contra els controladors davant l'Audiència Nacional
El president de FACUA demana una reunió al president del Govern i la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, competent en matèria de protecció dels consumidors.
FACUA.org
España-14/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha presentat aquest dimarts una denúncia penal en el Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional contra els controladors aeris que van abandonar els seus llocs de treball el divendres 3 de desembre i els instigadors i col•laboradors amb aquesta vaga salvatge que va provocar la paralització del tràfic aeri.
Davant la gravetat de la situació i l’important nombre d’usuaris afectats, el president de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, ha sol•licitat una reunió al president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i a la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire Pajín.
FACUA espe
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