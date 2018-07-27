FACUA presenta una nova denúncia contra Ryanair, per incomplir els serveis mínims dels vols
L'aerolínia va cancel·lar, vols a Canàries i Balears, tot i el mandat de Foment que els obligava a garantir el 100% de les operacions en aquests llocs.
FACUA.org
España-27/07/2018
FACUA-Consumidors en Acció ha presentat una nova denúncia contra Ryanair davant del Ministeri de Foment per l’incompliment dels serveis mínims dels vols durant la vaga de tripulants de cabina del 25 i 26 de juliol, que en el cas concret dels arxipèlags el Ministeri els fixava en el 100%.
L’aerolínia es va veure obligada a cancel·lar diferents vols a Canàries i Balears a causa que, segons han afirmat diversos mitjans de comunicació, la vaga a Itàlia, que no comptava amb serveis mínims, va impedir que Ryanair tingués a la seva disposició els avions necessaris per complir amb el requisit d’aquests serveis a Espanya. Els sindicats, per la seva banda, han assegurat que els treballador
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