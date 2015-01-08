FACUA publica en la seva revista una anàlisi sobre les comissions de 16 bancs: diferències de fins al 986%
Barclays, Santander, Unicaja i La Caixa són els que apliquen les més elevades.
FACUA.org
España-08/01/2015
FACUA-Consumidors en Acció publica en l’últim número de la seva revista, Consumerismo, una anàlisi comparativa sobre les comissions que apliquen setze entitats bancàries. Barclays, Santander, Unicaja i La Caixa són els que apliquen més elevades (descarrega’t les taules amb totes les dades).
L’usuari tipus que estableix l’estudi abona a l’any una mitjana de 168,73 euros si no té domiciliada la nòmina, prestació per atur o pensió. Les comissions es disparen fins als 271,41 euro
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