FACUA, reacciona davant la manifestació del poder judicial, sobre la sentència de l'impost de les hipoteques
L'associació critica la incertesa que genera per als consumidors les declaracions efectuades pel president de la Sala Tercera del Suprem.
FACUA.org
España-19/10/2018
El Tribunal Suprem (TS) ha fet públic un comunicat aquest divendres en què explica que deixa en l’aire el futur de la sentència emesa aquest dijous 18 d’octubre, on dictava que havia de ser l’entitat bancària qui es fes càrrec dels costos de l’impost d’actes jurídics documentats, en lloc del consumidor.
En aquest sentit, FACUA recorda que el 2013 el TS va dir que no es podia recuperar el defraudat amb la clàusula sòl per «risc de trastorns greus amb transcendència a l’ordre públic econòmic«. Va ser el TJUE qui finalment va dictar una resolució que protegia als consumidors. Ara, el TS pretén fer ús d’un argument similar al que va ser
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