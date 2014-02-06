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FACUA realitza un estudi comparatiu sobre subministrament elèctric en deu països d'Europa

El preu del kWh regulat a Espanya resulta un 48,2% més car que el de la tarifa regulada més barata de les analitzades, trobada a Hongria.

FACUA.org
Europa-06/02/2014

FACUA-Consumidors en Acció ha elaborat un estudi comparatiu sobre subministrament elèctric en deu països d’Europa amb l’objectiu de conèixer amb el major grau de detall possible com s’efectua la prestació d’aquest servei bàsic per als consumidors en altres països europeus (consulta-ho en espanyol o en anglès).

En l’informe, realitzat entre setembre de 2013 i gener de 2014, FACUA analitza la situació del subministrament elèctric en deu països dels quals vuit fo

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