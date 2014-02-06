Primera iniciativa impulsada per l'associació amb altres organitzacions europees
FACUA realitza un estudi comparatiu sobre subministrament elèctric en deu països d'Europa
El preu del kWh regulat a Espanya resulta un 48,2% més car que el de la tarifa regulada més barata de les analitzades, trobada a Hongria.
FACUA.org
Europa-06/02/2014
FACUA-Consumidors en Acció ha elaborat un estudi comparatiu sobre subministrament elèctric en deu països d’Europa amb l’objectiu de conèixer amb el major grau de detall possible com s�’efectua la prestació d’aquest servei bàsic per als consumidors en altres països europeus (consulta-ho en espanyol o en anglès).
En l’informe, realitzat entre setembre de 2013 i gener de 2014, FACUA analitza la situació del subministrament elèctric en deu països dels quals vuit fo
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