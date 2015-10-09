FACUA rebutja el Decret que penalitza l'autoconsum i es plega als interessos de les grans elèctriques
La norma aprovada aquest divendres pel Consell de Ministres paralitza un sistema de producció i ús de l'electricitat més barat i respectuós amb el medi ambient.
FACUA.org
España-09/10/2015
FACUA-Consumidors en Acció rebutja el Reial decret que el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres per a regular l’autoconsum d’energia elèctrica. L’associació considera que la norma penalitza i estableix nombroses traves a un sistema de producció i consum d’electricitat que és més barat i respectuós amb el medi ambient. Amb aquesta nova llei, el Ministeri d’Indústria imposa els interessos de les grans companyies elèctriques sobre els de els consumidors, a els qui perjudica econòmicament.
El Reial decret pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats del subministrament d’energia elèctrica amb autocon
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