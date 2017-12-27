Insta els partits de l'oposició a que s'oposin a la mesura
FACUA rebutja la prohibició de l'anonimat a les xarxes: seria una mordassa per la llibertat d'expressió
"El partit de la Llei Mordassa es disposa ara a atemorir als usuaris perquè no exerceixin el seu dret a expressar les seves opinions lliurement", adverteix el portaveu de l'associació, Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-27/12/2017
FACUA-Consumidors en Acció mostra la seva absoluta oposició a la pretensió del Govern de prohibir l’anonimat a les xarxes socials, ja que la mesura representaria una mordassa per la llibertat d’expressió i la llibertat ideològica. L’associació insta tots els partits de l’oposició perquè rebutgin la mesura anunciada pel PP.
«No hi ha demanda social ni necessitat jurídica per aprovar aquesta aberració. I no ens creiem que l’objectiu sigui acabar amb amenaces i difamacions», adverteix el portaveu de FACUA, Rubén Sánchez. «El partit de la Llei Mordassa, el partit que ha utilitzat des del Govern a una policia política i a pseudoperiodis
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