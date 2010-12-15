FACUA rebutja una nova pujada de la llum al gener i demana al Govern que deixi de plegar-se als interessos de les elèctriques
El rebut de l'usuari mitjà ja s'ha encarit en gairebé 160 euros anuals en només tres anys i mitjà.
FACUA.org
España-15/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció rebutja una nova pujada de la llum al gener i demana al Govern que deixi de plegar-se als interessos de les elèctriques castigant injustificadament la butxaca dels consumidors.
FACUA adverteix que el rebut de l’usuari mitjà ja s’ha encarit en 158,76 euros anuals en tres anys i mitjà, gens menys que un 34,8%, xifra que previsiblement tornarà a augmentar de forma considerable al gener de 2011. Mesures que representen un atac frontal de l’Executiu a l’economia de les famílies que es fa encara més dur en produir-se en una conjuntura de crisi.
La política energètica del Govern està plegada als interessos empresarials, denuncia FACUA, que lamenta que l’objectiu prioritari del Ministeri d’Indústria, Turisme i Come
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