FACUA reclama a Hisenda que retorni l'IRPF de la maternitat automàticament, sense necessitat de reclamar
La llei estableix que es pot fer d'ofici, recorda l'associació. En cas de no efectuar així, un elevat percentatge de mares es quedaran sense recuperar els seus diners per desconeixement del seu dret.
FACUA.org
España-24/10/2018
FACUA-Consumidors en Acció reclama a María Jesús Montero, ministra d’Hisenda, que aquest organisme torni les quantitats de l’IRPF vinculades a la prestació de maternitat retingut indegudament d’acord a una recent sentència del Tribunal Suprem de manera automàtica, sense necessitat que les afectades es vegin obligades a reclamar-lo.
L’associació ha enviat un escrit a la ministra en què recorda que no hi ha impediment legal perquè l’Agència Tributària iniciï d’ofici la devolució dels ingressos indeguts, i que si obliga les afectades a reclamar-ho, hi haurà qui es quedin sense unes quantitats que els corresponen legítimament per
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