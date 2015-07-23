FACUA reclama al Banc d'Espanya multes pel cobrament de doble comissió en treure diners dels caixers
BBVA cobrarà 2 euros als usuaris no clients que retirin efectiu dels seus caixers, mentre en molts casos l'entitat emissora de la targeta cobra ja per aquest servei. La Caixa realitza aquesta pràctica des del març passat.
FACUA.org
España-23/07/2015
FACUA-Consumidors en Acció reclama al Banc d’Espanya que exerceixi la seva tasca de regulador i sancionador i prengui mesures per garantir que els usuaris no paguin dues comissions pel mateix servei. Aquest dijous s’ha conegut que el BBVA cobrarà dos euros als no clients que treguin diners dels seus caixers, al marge del que els carregui l’entitat emissora de la targeta, mentre que La Caixa va començar a aplicar una comissió similar el mes de març.
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