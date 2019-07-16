FACUA reclama que la nova autoritat de protecció del consumidor financer tingui potestat sancionadora
L'associació exigeix al Ministeri d'Economia que l'esborrany de l'avantprojecte de llei reculli indemnitzacions als usuaris que reclamin i els donin la raó.
FACUA.org
España-16/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció reclama al Ministeri d’Economia que la nova Autoritat Independent de Protecció del Client Financer tingui potestat per a sancionar a les entitats que defraudin als consumidors.
L’associació exigeix al departament que dirigeix Nadia Calviño que l’esborrany de l’avantprojecte de llei que dóna veu vinculant a aquesta oficina per a les reclamacions de fins a 50.000 euros reculli indemnitzacions als usuaris que reclamin i els donin la raó.
Segons l’esborrany actual, el ministeri de Calviño ha establert un sistema de finançament de la nova Autoritat Independent de Protecció al Client Financer basat en una doble taxa. Una de 200
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