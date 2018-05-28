L'empresa compta amb una vintena de centres a deu comunitats autònomes

FACUA reclama solucions a iDental per als afectats per els seus tancaments a Barcelona, &#8203;&#8203;Granada, Santander i Saragossa

Els equips jurídics de l'associació en els diferents territoris porten des de 2017 tramitant reclamacions dels seus socis al llarg de tot Espanya.

FACUA.org
España-28/05/2018

FACUA-Consumidors en Acció reclama a la xarxa de Clíniques iDental que doni solucions als usuaris afectats pel tancament dels seus establiments a Barcelona, ​​Granada, Santander i Saragossa.

Els equips jurídics de l’associació en els diferents territoris d’Espanya porten des de 2017 tramitant les reclamacions dels seus socis.

Socis de FACUA assenyalen que, a més dels tancaments en aquestes quatre ciutats, estan patint una defectuosa prestació dels serveis, la manca d’atenció adequada i, en alguns casos, els ajornaments i les anul·lacions de cites.

Clíniques iDental compta amb una vintena de centres repartits per Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cant

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