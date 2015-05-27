FACUA reclama una norma per evitar el malbaratament d'aliments pels supermercats
L'associació demana que es prengui com a model la recent llei aprovada a França, que obliga els grans del sector a cedir els productes excedents. En una enquesta realitzada per FACUA, 18 cadenes no han facilitat informació sobre el que fan amb ells.
FACUA.org
España-27/05/2015
FACUA-Consumidors en Acció reclama al Govern o a les comunitats autònomes que adoptin mesures legals per evitar el malbaratament d’aliments als supermercats. L’associació demana que la norma prohibeixi als supermercats i hipermercats llençar a les escombraries o destruir aliments aptes per al consum de manera que aquests siguin donats a menjadors socials, bancs d’aliments i ONG que ajuden a famílies necessitades. Es tracta de mesures que anirien més enllà de la recent Llei de Transició Energètica aprovada a França, el principal objectiu és la protecció mediambiental. Aquesta llei obliga els supermercats de més de 400 metres quadrats a cedir els aliments excedents a organitzacions
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