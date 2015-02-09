FACUA recomana als afectats pel tancament de Corporación Dermoestética que reclamin els seus tractaments
Encara que l'empresa entri en concurs de creditors té l'obligació de respondre davant els consumidors que han pagat per avançat els serveis oferint o retornant el seu import.
FACUA.org
España-09/02/2015
FACUA-Consumidors en Acció recomana a tots els usuaris afectats pel tancament de Corporación Dermoestética que reclamin la realització dels tractaments que tinguin pendents, encara que l’empresa hagi entrat en concurs de creditors. Malgrat aquesta situació, el servei ha de seguir prestant, d’acord a l’article 44 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, llevat que hi hagi un acord en el jutjat de cessament d’activitat.
L’associació aconsella a més que aquestes reclamacions es presentin per escrit i per un mitjà que deixi constància de la seva recepció, com a correu certificat amb justificant de recepció, burofax, etc.
Així mateix, FACUA recomana als que ti
Únete gratis para acceder a este contenido