Nou abús de la banca
FACUA recomana als afectats per les participacions preferents que demanin la nul·litat del contracte
L'associació considera vergonyós que el sector de la banca hagi pogut comercialitzar aquests productes de forma generalitzada, sense informar del seu alt risc i la falta de liquiditat.
FACUA.org
España-02/02/2012
FACUA-Consumidors en Acció aconsella els usuaris que se sentin enganyats i perjudicats per la inversió realitzada en participacions preferents que sol·licitin la nul·litat del contracte, sobre la base de la falta d’informació.
Actualment milers d’usuaris tenen segrestats els seus estalvis en haver invertit en productes d’inversió complexos, sense que el banc els advertís sobre el seu alt risc i la falta de liquiditat.
FACUA considera vergonyós que el sector de la banca hagi pogut dur a terme aquesta pràctica de forma generalitzada, que ja ha estat batejada com el «corralito» espanyol.
Davant la gravetat de l’assumpte, FACUA ha demanat a la Comissió Nacional del Mer
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