FACUA recorda que Air Nostrum ha de compensar als afectats per la vaga de pilots
Les aturades estan previstes per a aquest divendres i els dies 26 i 30 de novembre, que han provocat la cancel·lació d'almenys cent vols.
FACUA.org
España-23/11/2018
FACUA-Consumidors en Acció recorda a tots els passatgers afectats per la vaga de pilots d’Air Nostrum que tenen dret a compensacions ia la devolució de l’import del vol en el cas que aquest sigui cancel·lat, així com de les despeses addicionals als que hagin de fer front pels canvis produïts en els seus vols amb motiu de les aturades.
Air Nostrum, que pertany al mateix grup empresarial que Iberia, ha anunciat la cancel·lació d’almenys cent vols a causa de la convocatòria de vaga del sindicat de pilots Sepla per als dies 23, 26 i 30 de novembre.
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