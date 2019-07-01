FACUA recorda que desprecintar un producte comprat a través d'internet no impedeix retornar-lo
Després de la reclamació de FACUA Jaén, El Corte Inglés reemborsa a un usuari 140 euros d'un telèfon mòbil adquirit en el seu web i que finalment va decidir no quedar-se.
FACUA.org
Jaén-01/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció recorda que els comerços no poden negar als usuaris que han comprat algun producte online que el retornin una vegada desempaquetat, exercint el seu dret de desistiment, si finalment decideixen no quedar-se amb ell per qualsevol motiu.
La Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris recull el dret de desistiment de forma general per a la compravenda a distància de productes i estableix un termini de catorze dies. Les úniques excepcions, a més d’aquells contractes que no es veuen afectats per aquesta regulació del dret de desistiment (serveis financers, viatges combinats, transport de passatgers, etc.), estan recollides en el seu article 103: «enregistraments sonors o de vídeo, precint
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