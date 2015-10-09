FACUA recorda que Renfe ha de compensar als afectats per la paralització de trens a Catalunya
El Reglament del sector ferroviari contempla indemnitzacions per a retards superiors a una hora que van del 50% del preu del bitllet en aquests casos i del 100% si aquests superen els 90 minuts de demora.
FACUA.org
España-09/10/2015
FACUA Catalunya recorda que Renfe ha de compensar als afectats per la paralització de trens d’alta velocitat a Catalunya per retards els retards soferts. En el cas de retards superiors a una hora, la companyia ha d’indemnitzar als viatgers amb el 50% del preu del bitllet, import que ascendeix al 100% si les demores superen els noranta minuts.
Dijous al matí, alguns dels serveis ferroviaris de la comunitat van sofrir demores de diverses hores pel per el robatori de cable de fibra òptica que va fer caure el sistema de comunicacions. Milers d’usuaris es van veure afectats.
FACUA Catalunya considera que els retards que van patir els passatgers ahir al matí , no poden considerar-se causa de força major per ser un risc inhere
Únete gratis para acceder a este contenido