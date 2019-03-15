FACUA surt al carrer en 18 ciutats aquest 15 de març, Dia Mundial dels Drets dels Consumidors
L'associació denuncia que la passivitat del Govern i les comunitats autònomes facilita que segueixin repetint els fraus massius. Sanitat, telecos i banca, els sectors més denunciats el 2018.
FACUA.org
España-15/03/2019
Aquest divendres 15 de març es commemora el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors. Els activistes de FACUA-Consumidors en Acció sortiran al carrer en18 ciutats de tot Espanya, on distribuiran un fullet informatiu que crida als consumidors a lluitar contra els abusos comesos per multitud d’empreses.
En la publicació, l’associació convida als consumidors a unir-se a l’associació per defensar els seus drets i lluitar contra els abusos. FACUA supera ja els 220.000 socis, que la converteixen en una de les principals associacions de consumidors de la Unió Europea, i compta amb organitzacions i delegacions territorials a les disset comunitats autònomes.
La passivitat del Govern i les comunitats autònomes
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