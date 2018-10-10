FACUA t'ajuda a reclamar a Hisenda els diners de la teva prestació de maternitat
FACUA.org
España-10/10/2018
FACUA-Consumidors en Acció t’ajuda a reclamar a Hisenda la devolució de l’IRPF de la prestació de maternitat. Una sentència del Tribunal Suprem ha establert que aquesta prestació no ha d’estar subjecta a tributació d’IRPF, pel que pot sol·licitar-se el reemborsament dels diners sempre que l’Agència Tributària no hagi practicat liquidació definitiva o provisional pel mateix motiu i que no hagin transcorregut quatre anys.
Per reclamar les quantitats corresponents a les prestacions per maternitat cobrades des de l’any 2014 i incloses en les teves declaracions de la renda, només has d’omplir amb les teves dades el model que FACUA t’ofereix. Si desconeixes els i
Únete gratis para acceder a este contenido