FACUA t'ajuda a reclamar per la clàusula sòl i les despeses de formalització de les #hipotecastrampa
Els equips jurídics de FACUA tramiten nombroses reclamacions davant els bancs. Si es neguen a tornar els diners, l'associació continuarà la batalla judicial.
FACUA.org
España-02/02/2017
Si tens o has tingut hipoteca, és molt probable que inclogués una clàusula sòl les conseqüències no et van aclarir a signar-la. I també que el banc t’imposés el pagament de les seves despeses de formalització (gestoria, notaria, impostos …).
Com possiblement saps, totes dues són pràctiques fraudulentes. Així que en el cas que hagis estat víctima d’una d’elles, o de totes dues, en FACUA anem a ajudar-te a reclamar els teus diners.
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