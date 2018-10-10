FACUA, ultima la personació de centenars d'afectats, en la causa contra iDental a l'Audiència Nacional
Ja són més de 400 víctimes de les irregularitats en les clíniques dentals les que han sol·licitat a l'associació que les representi en la causa judicial que instrueix el jutge José de la Mata.
FACUA.org
España-10/10/2018
L’equip jurídic de FACUA-Consumidors en Acció ultima la personació de diversos centenars d’afectats en la causa oberta a l’Audiència Nacional pel frau de la cadena de clíniques iDental.
En els dies vinents, FACUA presentarà al Jutjat Central d’Instrucció número 5 els escrits de personació dels cinquanta primers afectats que li han aportat la documentació necessària. Ja són més de 400 víctimes de les irregularitats en iDental les que han sol·licitat a l’associació que les representi en la causa judicial que instrueix el jutge José de la Mata.
Gairebé 5.000 afectats pel frau de les clíniques dental
Únete gratis para acceder a este contenido