FACUA valora positivament la resposta del Govern al xantatge dels controladors però critica el seu paper davant les aerolínies
No informen els passatgers dels seus drets. Lamenta l'absència de Pajín en aquesta crisi. Els usuaris poden reclamar indemnitzacions.
FACUA.org
España-04/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció valora positivament la resposta del Govern d’Espanya al xantatge dels controladors que han plantejat una vaga salvatge de forma encoberta però critica la falta de mesures per garantir que les companyies aèries assumeixen els drets dels passatgers.
En aquest sentit, FACUA troba a falta el paper en aquesta crisi de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire Pajín, que té les competències en matèria de protecció dels consumidors, així com la necessària crida del ministre de Fomento, José Blanco, que les companyies compleixin el marc normatiu.
FACUA demanda el Govern i les comunitats autònomes que garanteixin els drets dels passatgers, per a la qual cosa resulten necessàries inspeccions als aeroports per tal d
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