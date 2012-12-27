Rajoy acaba amb la restricció existent des de 1998
FACUA vés aberrant que el Govern autoritzi la publicitat d'alcohol on no es permet la seva venda i consum
Una altra política que afecta a la salut es duu a terme per satisfer interessos empresarials, aquesta vegada els de la indústria de les begudes alcohòliques i les societats esportives.
FACUA.org
España-27/12/2012
FACUA-Consumidors en Acció considera aberrant que el Govern hagi eliminat la restricció existent des de 1998 a la publicitat de begudes alcohòliques en llocs on no està permesa la seva venda o consum.
A través de la disposició addicional setena de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, l’Executiu de Mariano Rajoy ha introduït un canvi en l’article 5 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat. Així, a partir d’ara seran només les begudes amb més de 20 graus les que tindran prohibit anunciar-se en els llocs on no poden vendre’s o consumir-se.
FACUA denu
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