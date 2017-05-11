Ha de disposar de les autoritzacions requerides per les legislacions nacionals
FACUA veu positiva la conclusió de l'advocat de la UE sobre Uber: els conductors han de tenir llicència
Maciej Szpunar indica, si solució jurídica, que l'activitat de l'empresa és el transport, i no es beneficia de la lliure prestació de serveis de les empreses de la societat de la informació.
FACUA.org
España-11/05/2017
FACUA-Consumidors en Acció valora positivament les conclusions fetes públiques aquest dijous l’advocat general de la Unió Europea, Maciej Szpunar, que recullen que l’activitat de l’empresa és el transport, i per tant ha de disposar de les autoritzacions i llicències requerides per a la prestació d’aquest servei per les legislacions nacionals.
La solució jurídica proposada per Szpunar, en la qüestió prejudicial que dirimeix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i que enfronta l’Associació Professional Élite Taxi i Uber, no és vinculant. Els jutges del TJUE comencen ara les seves deliberacions sobre aquest assumpte per dictar
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