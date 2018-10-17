Per imposar un preu de manera automàtica entre 2012 i 2013
FACUA veu raquítica la multa d'1,8 milions del Suprem a Vodafone per la seva frau en tarifes de 'roaming'
L'associació critica que les autoritats competents mai instessin a l'empresa a tornar els diners facturats de més als 150.000 afectats i que la sanció no sigui proporcional a la quantitat defraudada.
FACUA.org
España-17/10/2018
FACUA-Consumidors en Acció considera raquítica la sanció d’1.869.288 euros que el Tribunal Suprem ha imposat a Vodafone per la seva frau en tarifes de roaming comès entre novembre de 2012 i juny de 2013. La multinacional de telecomunicacions va associar automàticament als clients que sol·licitaven utilitzar els seus serveis a l’estranger amb els plans de preus nacionals RED i Base, sense oferir-los l’opció de triar les tarifes europees o altres alternatives. Aquest frau va ser multat el 2014 per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb 3.116.000 euros, xifra que més tard va ser rebaixada per l’Audiència Nacional, després del recurs de Vodafone, a 1.557.740 eur
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