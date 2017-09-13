UN D'ELLS ES VEN A 27 EUROS EL LITRE
Fergus i Jo, verd: el frau dels olis d'oliva miraculosos contra el càncer i l'envelliment
FACUA denuncia a les empreses que els comercialitzen per atribuir al producte suposades propietats curatives i terapèutiques. El Govern va haver de rectificar en promocionar un d'ells com "ibuprofèn natural".
FACUA.org
España-13/09/2017
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat la comercialització de dos olis d’oliva verge extra, denominats Fergus i Jo, verd, i promocionats sobre la base de les seves suposades propietats anticanceroses, enfront de la diabetis o malalties cardiovasculars, entre d’altres.
L’associació ha presentat sengles denúncies contra les empreses Dispafar i Olis Jo, verd SL davant la Secció de Consum Territorial de Pa
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