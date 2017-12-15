Fiscals dels EUA anuncien demandes per evitar la fi de la neutralitat d'internet
La mesura de Trump provocarà que proveïdores d'internet podran bloquejar o alentir el trànsit de portals al seu gust.
FACUA.org
América-15/12/2017
Els fiscals de Nova York i del Districte de Columbia han anunciat que interposaran sengles demandes per evitar que es materialitzi la decisió de la Comissió Federal de Comunicacions (FCC) de suprimir la neutralitat a la xarxa, una mesura del mandat de Barack Obama que garantia internet com un servei públic als Estats Units.
Segons informa elperiódico.com, el fiscal general de Nova York, Eric Schneiderman, liderarà una bateria de demandes des de diferents estats del país amb la finalitat d'»aturar» el resultat de la votació a la FCC per la que s’acaba amb la norma de 2015, que impedia que les proveïdores d’internet tinguessin potestat sobre el bloqueig o l’alentiment
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