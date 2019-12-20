França multa a Google amb 150 milions per abús de posició dominant en el mercat publicitari
En considerar "opaques i difícils d'entendre" les regles de la seva plataforma Google Ads i aplicar-les "de manera injusta i aleatòria".
Europa Press
Europa-20/12/2019
L’Autoritat de la Competència de França ha imposat una multa de 150 milions d’euros al gegant estatunidenc Google per abús de posició dominant en el sector de publicitat en cerques, en considerar «opaques i difícils d’entendre» les regles de la seva plataforma Google Ads i aplicar-les «de manera injusta i aleatòria«. Google, per part seva, ha indicat que apel·larà la decisió.
A més de la multa, el regulador francès obliga a Google a aclarir la redacció de les regles de la seva plataforma de publicitat Google
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