DAVANT LA PASSIVITAT DE LES ADMINISTRACION
Frau massiu: FACUA insta el Govern a prohibir la comercialització de llum i gas 'a porta freda'
S'estan repetint les greus irregularitats de començaments de la passada dècada en el sector de les telecomunicacions. L'associació ha comptabilitzat fins a 17 tipus d'enganys per modificar els contractes.
FACUA.org
España-05/12/2017
FACUA-Consumidors en Acció s’ha dirigit als ministres d’Energia, Álvaro Nadal, i Sanitat, Dolors Montserrat -competent en matèria de consum- per sol•licitar-los la prohibició de la comercialització porta a porta desenvolupada per moltes companyies de llum i gas per oferir suposats descomptes que acaben inflant les factures dels usuaris. En el seu escrit, Paco Sánchez Legran, president de l’associació, els demana que posin en marxa les iniciatives legislatives necessàries per impedir aquestes pràctiques.
FACUA adverteix que després d’aquestes pràctiques hi ha un frau massiu pel qual els comercials van als domicilis dels usuari
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