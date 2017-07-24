Davant la CNMC i l'autoritat de consum de Catalunya
Gas Natural comunica als seus clients que els canviarà la seva tarifa regulada de gas per una altra un 15% més cara
FACUA presenta denúncies davant les autoritats de Competència i Consum. La companyia fa servir il·legalment les dades dels usuaris de la seva comercialitzadora de tarifa regulada per al transvasament al mercat lliure.
FACUA.org
España-24/07/2017
Quàdruple frau massiu de Gas Natural Fenosa. FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat el grup energètic per usar il·legalment les dades dels usuaris de la seva comercialitzadora de mercat regulat de gas per recomanar-los altres tarifes, que en realitat són un 15% més cares. En les cartes enviades als seus clients, els assegura a més que farà el canvi automàticament i indica que si no ho volen, han de comunicar-ho a la companyia.
FACUA ha denunciat les irregularitats davant les autoritats de Competència i Consum. D’una banda, ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que obri expedient sancionador per haver-se fet servir il·lícitament la base de dades
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