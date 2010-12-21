Mentre les polítiques de consum agonitzen
Greus irregularitats en les subvencions de la Junta d'Andalusia per beneficiar a l'associació de consumidors del PSOE
El Govern andalús castiga amb retallades la independència de FACUA i Al-Andalus per augmentar injustificadament el finançament a UCA-UCE, després que un informe de la Càmera de Comptes revelés que ha utilitzat reiteradament els diners públics per a finalitats diferents als subvencionats.
FACUA.org
Andalucía-21/12/2010
Els secretaris generals de FACUA Andalusia, Rubén Sánchez, i Al-Andalus, Isabel Peñalosa, han celebrat aquest dimarts 21 de desembre una roda de premsa per denunciar les greus irregularitats que està cometent la Junta d’Andalusia en la concessió de subvencions per beneficiar a l’associació de consumidors del PSOE, UCA-UCE.
«Les polítiques de protecció al consumidor del Govern andalús estan paralitzades, agonizantes, des que el president Griñán va decidir posar-les en mans de la consellera de Salut, María Jesús Montero«, ha denunciat el secretari general de FACUA Andalusia.
«Montero es va comprometre a donar-los un impuls», ha recordat Rubén Sánchez. «Però la veritat és que no hi ha hagut més que inc
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