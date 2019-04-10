Hisenda retorna a un soci de FACUA 721 euros d'una multa que li va exigir pagar sense aclarir-li el motiu
Només va saber de la seva existència quan va rebre en el seu domicili una provisió de constrenyiment per haver-se complert el termini establert per a pagar-la de forma voluntària.
FACUA.org
Sevilla-10/04/2019
L’Agència Tributària ha retornat 721 euros a un soci de FACUA Sevilla d’una multa que li va exigir pagar sense aclarir-li el motiu d’aquesta. L’afectat només va tenir coneixement de la sanció després de rebre una provisió de constrenyiment en la qual li instaven a abonar-la una vegada complert el termini establert per a abonar-la de forma voluntària.
E.N. B. va rebre l’agost de 2017 una provisió de constrenyiment en el seu domicili per l’impagament d’una sanció de 721,20 euros. Era la primera notificació que rebia d’haver estat multat i desconeixia fins i tot el motiu pel qual la hi havien posat. Mai havia rebut cap denúncia que hagué
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