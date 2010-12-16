Honda crida a revisió 1,35 milions d'unitats del model Jazz
Per un defecte en les connexions del sistema d'il"luminació davanter.
FACUA.org
Internacional-16/12/2010
El fabricant japonès d’automòbils Honda podria cridar a revisió prop d’1,35 milions d’unitats del seu model Fit (denominat Jazz a Europa) per un eventual defecte en les connexions del sistema d’il»luminació davanter, va informar la companyia.
La multinacional asiàtica va explicar que aquesta campanya de revisió afecta a les unitats d’aquest automòbil fabricades en la planta japonesa de Suzuka entre novembre de 2001 i octubre de 2007. D’aquest total d’unitats afectades, 735.000 unitats corresponen al mercat nipó.
Segons va assenyalar un portaveu de la companyia, aquesta mesura de revisió tindrà un cost de 43 milions de dòlars (32,5 milions d’euros al canvi actual) a Japó i va afirmar que aquesta no tindrà un impacte signifi
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