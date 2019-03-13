HP retira diversos models de bateries de portàtils i estacions mòbils d'HP a tot el món
Els equips afectats, que poden patir incendis i provocar cremades, es van vendre entre desembre de 2015 i abril de 2018. La nova alerta és una ampliació de la duta a terme el gener de 2018.
FACUA.org
España-13/03/2019
FACUA-Consumidors en Acció alerta de la retirada de bateries de portàtils i estacions de treball mòbils que està duent a terme la multinacional d’equips informàtics HP a tot el món per motius de seguretat. Els equips afectats, que es poden sobreescalfar, patir incendis i provocar cremades, es van vendre entre desembre de 2015 i abril de 2018. El programa de retirada de bateries defectuoses d’HP va començar el gener de 2018, però ara ha decidit ampliar-lo per la quantitat d’equips afectats. Es calcula que hi ha al voltant de 50.000.
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