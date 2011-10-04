HTC investiga un error de seguretat que dóna accés a les dades personals en els seus mòbils
L'error, que afecta als models Evo 3D, Evo 4G, Thunderbolt i alguns de la línia Sensation, donaria accés al registre de trucades, dades dels SMS, la localització GPS, adrecis IP, comptes d'usuari i correu electrònic.
FACUA.org
Internacional-04/10/2011
Una fallada de seguretat en alguns dels terminals del fabricant taiwanès HTC podria atorgar accés a possibles atacants a dades com el registre de trucades, dades dels SMS, la localització GPS, adreça IP i els comptes d’usuari, incloent les adreces de correu electrònic, segons recull el diari Público.
Així ho han fet públic els investigadors Trevor Eckhart, Artem Russakouskii i Justin Casi en el blog Android Police. Aquesta vulnerabilitat afecta als models Evo 3D, Evo 4G, Thunderbolt i alguns de la línia Sensation, encara que no descarten que hi hagi uns altres terminals afectats.
L error es localitza en la capa addicional que introdueix HTC sobre el sistema operatiu Android en els seus terminals. Segons Eckhart, aquestes modificacions permetrien a q
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