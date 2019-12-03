iDental: FACUA denuncia per quarta vegada en l'Audiència el trencament de les mesures cautelars
Malgrat la prohibició decretada pel jutge, EVO Finance (ara denominada SPMP) i un fons luxemburguès al qual ha venut part dels crèdits continuen reclamant el pagament a afectats.
FACUA.org
España-03/12/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha notificat per quarta vegada al titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, José de la Mata, que afectats de iDental continuen rebent escrits d’entitats que els exigeixen el pagament dels préstecs que van contractar per a finançar els seus tractaments. El passat 5 de febrer, el magistrat va dictar un acte amb mesures cautelars per les quals va prohibir a les entitats de crèdit qualsevol tipus de reclamació.
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