Indústria anuncia que congelarà el rebut de la llum a l'octubre
El Ministeri pretén aplicar una baixada en els peatges elèctrics per compensar l'encariment de l'energia.
FACUA.org
España-28/09/2011
El Ministeri d’Indústria ha anunciat que congelarà la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) de la llum a l’octubre, malgrat la pujada registrada a la subhasta d’electricitat d’ahir entre comercialitzadores, segons han indicat a Europa Press fonts del departament dirigit per Miguel Sebastián.
La decisió del Govern parteix de la voluntat política d’Indústria i suposa aplicar una baixada dels peatges elèctrics a l’octubre que compensi l’increment en el cost de l’energia. Cadascuna d’aquestes dues variables té un pes proper al 50% en la fórmula de revisió trimestral.
Malgrat la baixada dels costos regulats del sistema, les fonts asseguren que la mesura no suposarà una acumulació de deute elèctric ni un increment addicional d
Únete gratis para acceder a este contenido