El ministre Soria sembrarà el caos per beneficiar a les elèctriques
Indústria dissenya 84 modalitats tarifàries per encarir de forma encoberta el consum de llum fins a un 7%
FACUA analitza la proposta d'ordre elaborada pel Ministeri i conclou que el seu objectiu no és penalitzar consums excessius, sinó que la immensa majoria d'usuaris assumeixin una doble pujada al gener.
FACUA.org
España-14/12/2012
FACUA-Consumidors en Acció alerta que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha dissenyat vuitanta-quatre modalitats tarifàries, enfront de les dues que té l’actual TUR -amb i sense discriminació horària-, per encarir de forma encoberta el consum de llum fins a un 7,4% a partir del gener vinent.
Així, a la nova pujada de tarifes que previsiblement entrarà en vigor al gener se sumarà un segon increment, que es presentarà disfressat de mesures per incentivar l’estalvi energètic i amb el qual el ministre José Manuel Soria sembrarà el caos entre els usuaris per beneficiar una vegada més a les elèctriques.
Després d’analit
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