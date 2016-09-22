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Indústria obre expedient sancionador contra Seat pel frau dels motors
La CNMC segueix sense aclarir si incoarà expedient al grup Volkswagen després de la denúncia presentada per FACUA fa un any.
FACUA.org
España-22/09/2016
El Ministeri d'Indústria ha obert expedient sancionador contra Seat pel frau dels motors diésel del grup Volkswagen, alguna cosa que ve reclamant-li FACUA-Consumidors en Acció des que va esclatar l'escàndol fa ja un any. Per la seva banda, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) segueix sense aclarir si incoarà expedient sancionador al grup Volkswagen com a conseqüència de la denúncia presentada per FACUA l'any passat.
La Direcció general d'Indústria ha informat de la incoació de l'expedient en un informe datat el 19 de setembre. Es tracta d'un document que li havia sol·licitat l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentàri
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