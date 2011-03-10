Intervingudes tonyines vermelles i raps a la venda de manera irregular en el Mercat Central de Castelló
La Guàrdia Civil ha informat que la venda d'exemplars que no compleixen amb la talla reglamentària està incomplint la llei.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-10/03/2011
La Guardia Civil ha intervingut tonyines vermelles a la venda de manera irregular, així com rap de talla inferior a la permesa, en el Mercat Central de Castelló, segons ha informat la Benemèrita en un comunicat.
Així, el Servei de Protecció a la Naturalesa (Seprona) de la Guardia Civil de Castelló ha procedit aquest dimarts, junts a inspectors de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a realitzar una inspecció de talles de productes pesquers i el seu etiquetat en diversos establiments del Mercat Central de Castelló.
Durant la inspecció s’ha descobert en un dels comerços tres exemplars de tonyina vermella a la venda, a pesar de ser aquesta una espècie protegida, i tant la seva captura com la seva comercialització estan degudament regulades per or
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