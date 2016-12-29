La Caixa va pagar 169.000 euros a Luis Pineda perquè colés publicitat encoberta en programes de Canal Sur
La televisió pública andalusa va pagar 163.500 euros a una productora de Pineda per la compra de quatre gales i tres documentals. Els primers estaven plens de publicitat dels seus negocis i de La Caixa.
FACUA.org
Andalucía-29/12/2016
Nou episodi en l’escàndol de les relacions de Canal Sud amb els negocis de Luis Pineda. El propietari d’Ausbanc va rendibilitzar les dues sèries de programes plens de publicitat encoberta dels seus negocis que va vendre a la televisió pública andalusa amb quantitats que van ser molt més enllà dels 163.350 euros (IVA inclòs) que li va pagar la cadena per ells.
Només La Caixa va abonar a la productora de Pineda 296.450 euros per la seva «col·laboració» amb els programes. En un d’ells, Les nits del Club de la Vida Bona, el pagament estava condicionat al fet
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