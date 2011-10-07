La CNC inspecciona les seus de les patronals de les distribuïdores de gas Sedigas i Aoglp
Existeix la sospita que en el seu si s'hagin realitzat possibles pràctiques anticompetitives per alinear l'actuació de les seves associades als mercats de distribució de gas canalitzat, el preu del qual està regulat.
FACUA.org
España-07/10/2011
La Comissió Nacional de la Competència (CNC) va realitzar aquest dijous inspeccionis en les dependències de l’Associació Espanyola del Gas (Sedigas) i de l’Associació d’Operadors de Gas Liquat del Petroli (Aogpl) a la recerca de possibles pràctiques anticompetitives als mercats de distribució de gas canalitzat.
En una nota, l’organisme presidit per Luis Berenguer explica que aquestes dues associacions integren als principals distribuïdors de gas natural i de gas liquat del petroli, i que existeix la sospita que en el seu si s’hagin realitzat possibles pràctiques anticompetitives per alinear l’actuació de les seves associades als mercats de distribució de gas canalitzat,
Únete gratis para acceder a este contenido