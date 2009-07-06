La CNE obre expedient informatiu per a investigar l'abast de les irregularitats denunciades per FACUA
Petites distribuïdores elèctriques han traslladat a centenars de milers de clients a companyies del mercat lliure. Les quals apliquen la tarifa fixada pel govern s'han negat a acollir als usuaris que van intentar evitar-lo.
FACUA.org
España-06/07/2009
La Comissió Nacional de l’Energia (CNE) ha obert un expedient informatiu per a analitzar l’abast de les irregularitats en el sector elèctric que ve denunciant FACUA-Consumidors en Acció des de començaments de juny.
Es tracta del traspàs de centenars de milers d’usuaris a comercializadoras del mercat lliure en lloc de les quals operen amb la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) i el bo social fixats pel govern.
Les pràctiques han estat portades a terme per petites distribuïdores que han negociat el trasllat dels seus clients a comercializadoras de les grans companyies elèctriques o han creat les seves pròpies per a mantenir-los.
A això s’ha unit, durant el mes de juny, la negativa de les cinc comercializadoras d’últim recurs (CUR) -les q
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