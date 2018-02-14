La CNMC multa a 4 bancs per concertar per oferir 'swaps' en condicions diferents de les pactades
La suma de les sancions al Santander, Sabadell, BBVA i Caixabank s'eleva a 91 milions d'euros. Havien generat en el client l'aparença falsa que el preu s'establia "en condicions de mercat".
FACUA.org
España-14/02/2018
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat a quatre entitats financeres per concertar per oferir derivats de tipus d’interès en condicions diferents de les pactades amb els clients, en què s’especificava que es contractarien en «condicions de mercat». La suma de les multes a Santander, Sabadell, BBVA i Caixabank s’eleva a 91 milions d’euros.
Segons ha assenyalat la CNMC en un comunicat, aquests derivats eren utilitzats com a instruments de cobertura del risc de tipus d’interès associat a crèdits sindicats per al finançament de projectes. La investigació ha posat de manifest que les entitats de crèdit es posaven d’acord abans de realitzar l’
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