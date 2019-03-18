La CNMC multa a Endesa amb 300.000 euros per defraudar un soci de FACUA i treure-li el bo social
A la fi de 2014, li van modificar unilateralment el seu contracte per passar-lo al mercat lliure, de manera que ho van deixar un any sense els descomptes associats al bo social.
FACUA.org
España-18/03/2019
Després de la denúncia de FACUA-Consumidors en Acció, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat dues multes de 150.000 euros a Endesa Energia SA i una altra a Endesa Energia XXI SLU -la que ofereix la tarifa semirregulada- per haver modificat de forma fraudulenta el contracte d’un usuari per passar-lo al mercat lliure, el que va provocar que estigués un any sense els beneficis i descomptes associats al bo social.
A la fi de 2014, Endesa Energia va formalitzar unilateralment un contracte de subministrament elèctric en el mercat lliure a un usuari de la localitat gaditana de San Fernando, Eduardo PC, que tenia la t
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