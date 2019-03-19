La CNMC multa amb 40.000 euros a Endesa per modificar els contractes de llum i gas d'un usuari
L'anunci es produeix un dia després de donar a conèixer una altra sanció, de 300.000 euros, per canviar al mercat lliure a un usuari que tenia la tarifa semirregulada amb dret al bo social.
FACUA.org
España-19/03/2019
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat amb un total de 40.000 euros a Endesa Energia SA per dues infraccions lleus, de les establertes en la Llei del Sector Elèctric i en la del sector d’hidrocarburs, consistents en l’incompliment dels requisits de contractació i apoderament amb els clients.
La CNMC ha rebut un escrit d’un particular en el qual denunciava que li havien canviat de comercialitzador d’electricitat i gas natural sense el seu consentiment. Durant la instrucció de l’expedient, la CNMC va comprovar que la companyia subministradora va donar d’alta dos nous contractes de subministrament
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