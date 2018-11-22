La CNMC obre expedient a Adidas Espanya per la possible prohibició de la venda online a franquiciats
L'organisme considera que podrien haver existit pràctiques restrictives de la competència, a més d'imposar obligacions "desproporcionades" a aquestes empreses.
Europa Press
España-22/11/2018
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha acordat l’obertura d’un expedient sancionador per possibles pràctiques restrictives de la competència contra Adidas Espanya.
Aquestes pràctiques haurien consistit a incloure clàusules en els contractes aplicables a alguns dels seus franquiciats que podrien ser restrictives de la competència, en prohibir determinats tipus de venda, com la venda online i les vendes creuades, i imposar obligacions de no competència que, segons el parer de la CNMC, podrien ser «desproporcionades«.
Així mateix, Adidas podria haver fixat, indirectament, els preus de revenda de les seves franquiciades segons ha informat aquest dijous l’organisme pr
Únete gratis para acceder a este contenido