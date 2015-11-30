La CNMV imposa petites multes de 7 milions a CaixaBank i 2 milions a Santander
L'organisme sanciona al banc català per la venda de preferents, i a l'entitat que presideix Ana Botín per cobrar comissions il·legals.
FACUA.org / Europa Press
España-30/11/2015
La CNMV imposa petites multes de 7 milions a CaixaBank i 2 milions a Santander
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat petites multes de dos milions d’euros a Santander i tres a Caixabank per un import total de set milions d’euros per infraccions a la Llei del Mercat de Valors, segons ha recollit aquest dissabte el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
El banc presidit per Ana Botín ha estat multat amb dos milions d’euros per una infracció greu a la Llei del Mercat de Valors comesa en 2010 per Banc Banif, pertanyent a Santander. Segons la CNMV, l’entitat dedicada a banca privada va percebre comissions il·legals entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2010, per la qual cosa
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