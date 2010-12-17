La crida a revisió del model Honda Jazz a Espanya afectarà a vuitanta unitats
Es realitza per descartar un possible defecte de muntatge en els fars que afectaria a les llums d'encreuament.
FACUA.org
España-17/12/2010
Honda ha informat a FACUA – Consumidors en Acció que la trucada a revisió del seu model Jazz afectarà a Espanya a vuitanta unitats.
La crida es realitza per descartar un possible defecte de muntatge en els fars que afectaria a les llums d’encreuament, que podrien no encendre’s o apagar-se durant la conducció a causa d’una interrupció del corrent elèctric.
Segons Honda, tots els propietaris afectats a Espanya estan identificats i seran degudament notificats i emplaçats a portar els seus vehicles al taller per procedir a equipar-los amb un nou sistema de llums sense cost, si fos necessari.
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